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اليمن يدعو الكونغرس الأمريكي لاتخاذ موقف ضد انتهاكات الحوثيين الصارخة لحقوق الإنسان

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اليمن يدعو الكونغرس الأمريكي لاتخاذ موقف ضد انتهاكات الحوثيين الصارخة لحقوق الإنسان

اليمن يدعو الكونغرس الأمريكي لاتخاذ موقف ضد انتهاكات الحوثيين الصارخة لحقوق الإنسان
http://almnatiq.net/?p=750610
المناطق - الرياض

دعا سفير اليمن في الولايات المتحدة الأمريكية أحمد عوض بن مبارك جميع أعضاء الكونغرس لاتخاذ موقف ضد الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وآخرها إصدارها أحكام إعدام ضد 30 سجيناً سياسياً على ذمة تهم مزورة ومحاكمة صورية.
وشدد السفير في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على ضرورة صدور القرارين اللذين قدمهما عضوا الكونجرس الأمريكي النائب ويل هيرد والسيناتور توم كوتون، ودانا فيهما الحوثيين على انتهاكاتهم العديدة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب الدولية.
وقالت السفارة إن الأحكام الحوثية بمثابة انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والقوانين الدولية, خصوصاً وأن السجناء الثلاثين هم أكاديميون وسياسيون وطلاب ومدنيون ولم يشارك أي منهم في النزاع أو القتال ضد مليشيات الحوثي.
وأكد السفير ابن مبارك أن مليشيا الحوثي أظهرت بتلك الأحكام ازدراء صارخاً لسيادة القانون وحقوق الإنسان الدولية، وهناك تقارير مؤكدة تفيد بأن مليشيا الحوثي قاموا بتعذيب هؤلاء المدنيين الأبرياء المحتجزين في سجونهم.

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