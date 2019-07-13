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بومبيو: واشنطن نجحت في تقليص دور إيران في الإرهاب

بومبيو: واشنطن نجحت في تقليص دور إيران في الإرهاب
http://almnatiq.net/?p=750619
المناطق - الرياض

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة نجحت في تقليص قدرة إيران على القيام بأنشطتها الإرهابية كأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.

وأضاف بومبيو أن قدرة طهران على دعم حزب الله في لبنان، وتأمين الميليشيات في العراق، ودعم الحوثيين في اليمن قد تقلصت بشكل كبير بسبب شح التمويل.

ولفت إلى أن الإدارة الأميركية أدركت قدرة إيران على امتلاك سلاح نووي في فترة زمنية قصيرة، وان واشنطن بدأت تطوير استراتيجية تتناسب مع الجهود الأميركية في الشرق الأوسط لتحقيق الاستقرار.

كما قال وزير الخارجية الأميركي إن الولايات المتحدة بصدد تشكيل تحالف عالمي لتأمين الممرات المائية الدولية دون عوائق ويضمن تأمين سلامة عبور البضائع عبر مضيق هرمز والممرات المائية الأخرى.

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