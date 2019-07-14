بعد رفع أسعارهما .. «أوبر» و«كريم»: أسعارنا معقولة وزيادتها إجراء روتيني

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بعد رفع أسعارهما .. «أوبر» و«كريم»: أسعارنا معقولة وزيادتها إجراء روتيني

بعد رفع أسعارهما .. «أوبر» و«كريم»: أسعارنا معقولة وزيادتها إجراء روتيني
http://almnatiq.net/?p=750620
المناطق - الرياض

بعد ارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب خلال الآونة الأخيرة، عزت شركتا أوبر وكريم للنقل التشاركي، ذلك بوصفه إجراء روتينيا يتم بشكل دوري، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، مؤكدتين أن الأسعار عادلة ومناسبة ومشجعة للسائقين وكباتن المركبات.
وأشارتا إلى أن هناك عديدا من الأسباب قد تؤدي إلى تعديل الأسعار لتقديم السعر العادل لكل من العميل والكابتن، أبرزها الموازنة بين الطرفين، وهي إحدى أهم معايير مراجعة وتقييم الأسعار.
وقال وفقا لـ”الاقتصادية” محمد قزاز، مدير عام “أوبر” في السعودية: “نعمل دوما في أوبر على تبني أسعار أجرة عادلة لضمان مستوى معيشة الشركاء السائقين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تجربة موثوقة وبأسعار معقولة للركاب في المدن التي نوجد فيها، والتأكد دوما من الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية المحلية”.
فيما أشار المهندس إياد الدعلوج، مدير عام في شركة كريم، إلى أن شركة كريم تقوم بمراجعة دورية للأسعار، الأمر الذي قد يؤدي إلى تخفيض الأسعار أو تعديلها من أجل تقديم خدمة أفضل ومراعاة رضا العملاء والكباتن على حد سواء، وهذا إجراء روتيني تقوم به الشركة منذ التأسيس في عام 2012.

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