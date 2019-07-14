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إطلاق منصة إلكترونية تكشف مؤشرات 5 أنواع من العقارات .. سبتمبر المقبل

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إطلاق منصة إلكترونية تكشف مؤشرات 5 أنواع من العقارات .. سبتمبر المقبل

إطلاق منصة إلكترونية تكشف مؤشرات 5 أنواع من العقارات .. سبتمبر المقبل
http://almnatiq.net/?p=750621
المناطق - الرياض

تعكف خمس جهات حكومية على إطلاق منصة إلكترونية في سبتمبر المقبل، لكشف مؤشرات خمسة أنواع من العقارات.
وتتمثل الجهات الحكومية الخمس، في وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار والهيئة العامة للإحصاء.
وتصنف المنصة المؤشرات إلى مؤشرات سعرية ومؤشرات غير سعرية، وتستخدم لمتابعة الاتجاهات في القطاع العقاري، حيث يمكن متابعة حركة السوق من خلال استخدام بيانات البيع والشراء وبيانات سوق الإيجار من خلال معرفة ومتابعة المبالغ المدفوعة مقابل كل متر مربع وغيرها من المعلومات المتوافرة عن القطاع العقاري.
وتقرأ المنصة الحسابات والبيانات بشكل ربعي بالمتوسط، وتتضمن خمسة أنواع للعقارات، تشمل السكني والتجاري والأراضي والعمائر والمعارض، وتكون على مستوى مدن المملكة وفي الأحياء على مستوى المدن الرئيسة، حيث يتم إيضاح المتوسط السعري للعقارات، بحسب “الاقتصادية”.

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