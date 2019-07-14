“الزكاة والدخل” تضع حدا أدنى لأسعار منتجات التبغ والسجائر .. والتطبيق 1 ديسمبر

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أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل وضع حد أدنى لكافة العلامات التجارية لمنتجات التبغ باستثناء السيجار. وأوضحت الهيئة عبر بيان بثته اليوم في الجريدة الرسمية أن الحد الأدنى لكافة العلامات التجارية للسجائر هو 8 ريال للعلبة التي تحتوي على (20 سيجارة) و 25 ريال للتبغ (الشيشة – التبغ الجاهز للاستخدام – المنتجات الأخرى المماثلة) بمقدار 250 جم. وأكدت الهيئة أن القرار سيطبق رسميا من تاريخ 4-4-1441 الموافق 1-12-2019.