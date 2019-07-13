غدا الأحد.. جامعة القصيم تسير قوافل طب الأسنان التطوعية لمحافظة النبهانية

المناطق - بريدة

تسير جامعة القصيم يوم غد الأحد الموافق ١١/١١/١٤٤٠هـ، قوافل طب الأسنان التطوعية لمحافظة النبهانية، وذلك ضمن المشاريع التطوعية التي تقيمها الجامعة لخدمة أبناء منطقة القصيم في كافة المحافظات، حيث ستقدم القافلة خدماتها الطبية والتوعوية للمراجعين لمدة خمسة أيام، في مستشفى النبهانية العام، من الساعة الرابعة عصرا وحتى التاسعة مساء.

وتضم القافلة 13 عيادة متخصصة موزعة بين الرجال والنساء منها عيادتين للجراحة ومثلها للحشوات واللثة وعيادتين خصصت للأطفال و4 عيادات فحص وعيادة للأشعة، حيث تحرص الجامعة من خلال مثل هذه البرامج التوعوية على تقديم خدمات نوعية يستفيد منها المجتمع في المناطق النائية التي هي بحاجة إلى مثل هذه البرامج المختلفة على مدار العام، مما يوفر عليهم الجهد والمال مع ضمان جودة الخدمات المقدمة لهم.

ويهدف برنامج قوافل طب الأسنان الذي تسيره الجامعة، إلى تقديم خدماته لأهالي مختلف المحافظات، وخدمة القرى النائية التابعة للمنطقة، وإيصال الخدمات العلاجية اللازمة وفق أفضل المعايير، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات التي تساهم في رفع الوعي الصحي لأبناء المحافظة فيما يخص صحة الفم والأسنان، كما تشتمل الخدمات العلاجية التي ستقدمها القافلة لأهالي المحافظة من الرجال والنساء على: “الحشوات والجراحة وعلاج اللثة وطب أسنان الأطفال، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والاستشارات الطبية للمستفيدين.

أما فيما يتعلق بخدمات التثقيف الصحي لأبناء المحافظة، فسوف تعمل القوافل التطوعية على رفع الوعي لدى كافة الأعمار والشرائح حول كيفية المحافظة على صحة الفم والأسنان، وذلك من خلال شرح الطريقة السليمة لاستخدام فرشاة الأسنان، وكذلك توزيع “البروشورات” التي تحتوي على المعلومات الهامة لكل فرد عن الخطوات الواجب الالتزام بها للمحافظة اليومية على سلامة الأسنان.