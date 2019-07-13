كتاب “عقود في حوار” للدكتور عبدالرحمن المشيقح يحط رحاله في الغاط

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تستضيف مكتبة الرحمانية في محافظة الغاط خلال نهايه الشهر الحالي كتاب عقود في حوار للمؤلف السعودي الدكتور عبدالرحمن المشيقح في ورشة عمل يدشن من خلالها كتابه الصادر حديثا عقود في حوار.

وياتي ذلك بعد أن دشن المشيقح كتابه في القصيم ودبي وعجمان وحائل ومكة، ويشتمل هذا الإصدار على مجموعة كبيرة من الحوارات الصحفية التي أجريت مع المؤلف خلال 30 عاماً و أسماء الإعلاميين الذين قاموا بإجرائها والصحف التي نشرتها ومناسبات تلك الحوارات وموضوعاتها.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور، عبد الرحمن المشيقح يعتبر واحداً من الرموز الثقافية بالمملكة العربية السعودية ويمتلك مكتبة ضخمة جمع فيها عدداً كبيراً من الكتب والمخطوطات التاريخية النادرة في شتى المجالات وقد زارها شخصيات مهمة من داخل المملكة وخارجها من بينهم أمراء وسفراء دول عربية وأجنبية ومازال المشيقح يمثل حضوراً بارزاً على المشهد الثقافي والاجتماعي في المملكة العربية السعودية.