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فنون القصيم تقيم ثاني دوراتها الموسيقية لـ”الإيقاع” الموسيقي

فنون القصيم تقيم ثاني دوراتها الموسيقية لـ”الإيقاع” الموسيقي

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فنون القصيم تقيم ثاني دوراتها الموسيقية لـ”الإيقاع” الموسيقي

فنون القصيم تقيم ثاني دوراتها الموسيقية لـ”الإيقاع” الموسيقي
http://almnatiq.net/?p=750657
المناطق / بريدة

أقامت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة القصيم بالتعاون مع معهد الثقافة والفنون “ثقف” ثاني دوراتها الموسيقية لـ”الإيقاع” الموسيقي، قدمها مسؤول لجنة التراث والفنون الشعبية بالجمعية طارق المنصور بمقر الجمعية بمدينة بريدة، بهدف إعداد كوادر موسيقية شابة.

وأوضح المنصور أن هذه الدورة هي الثانية التي تقيمها الجمعية في مجال الموسيقى ضمن سلسلة لدورات في مجال الموسيقى والفنون الشعبية، والتي تأتي في إطارات مسارات برنامج التحول الوطني وبرنامج تحسين جودة الحياة، لرعاية المواهب الموسيقية الشابة وتنميتها وتغذية معرفتها الموسيقية إلى جانب صقل مهاراتها الموسيقية ناحية الغناء والعزف على الآلات الموسيقية، حيث أقيمت الدورة الأولى لعزف العود، وهذه الدورة الثانية تختص في فنون الأداء الإيقاعي، حيث تلقى 11 متدرباً شرح الايقاع وكيفية عزفه مفرد وعزفه مع مرافقة أغنية وعزفه مع الموسيقى والتعرف على جميع أنواع الإيقاعات وخصوصاً العربية والخليجية.

وبين المنصور أن الايقاع الموسيقي هو توزيع الصوت ومداه بمقتضى حركات معينة، وضبط توقيت النغمات في القطع الموسيقية، لافتاً إلى أن نشأة الموسيقى في أي مكان بدأت بالإيقاع، لذا يعتبر الإيقاع هو العنصر الأول من عناصر الموسيقى الأربعة، وتعتمد معظم الفنون على الإيقاع الذي يعتبر الصفة السائدة في الموسيقى التي تكون غالباً قوام الفنون المغناة، فالآلات الإيقاعية هي نواة الفن الموسيقي.

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