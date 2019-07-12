” المعهد العلمي ” يختتم دورة التخطيط الاستراتيجي بوادي الدواسر

وادي الدواسر – فالح الدوسري

اختتم نادي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الصيفي بالمعهد العلمي في محافظة وادي الدواسر، يوم أمس دورة التخطيط الاستراتيجي التي أقامها على مدى ثلاثة ايام لطلاب المرحلة الثانوية والجامعية .

وتضمنت محاور الدورة التي قدمها المشرف التربوي بإدارة تعليم المحافظة سعد بن سلطان المحمد ، كيفية عمل الخطة عن طريق معرفة نقاط القوة والضعف في نموذج ” سوات ” (SWOT ) حيث تعرف الطلاب على طريقة فعل هذا النموذج واستخدامه في الخطط اليومية والاسبوعية والشهرية والسنوية .

كما تم تعريف المستهدفين بجدول الأولويات وترتيبها وكيف يمكن تطبيقه على خططهم ، والاجراءات التي تُستخدم في جداول معينة .