الأحساء تشهد أكبر مسابقة للألعاب الإلكترونية .. وهكذا فاز “العسيف” بـ”السيارة” أكبر جوائز المسابقة

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بحضور الآلاف من محبي الألعاب الإلكترونية والأنمي، تستمر فعاليات “جيمنيشن” في نسختها الثانية بأرض المعارض بمحافظة الأحساء، حيث شهدت أمس ختام بطولة الألعاب الإلكترونية “fifa19” بمشاركة ما يُقارب “300” لاعب إلكتروني من جمع أنحاء المملكة.

من جانبه، أكد المشرف على المسابقة الإلكترونية بالفعالية الأستاذ حسن الجبر أن المنافسة كانت قوية جدًا بين المتسابقين، فيما وفرّت إدارة الفعالية التجهيزات كافة لنجاح المسابقة ، حيث لأول مرة على مستوى مسابقات المملكة وبخاصة الأحساء يلعب 100 متسابق في آن واحد على 50 جهاز مما أعطى للمسابقة قوة وتميز وتحدٍ كبير لإدارة التنظيم لإنجاح المسابقة.

وتابع “الجبر”: “كانت أجواء التنافس مميزة على مدى يومين ، واشتدت بشكل لافت بعد وصول 32 لاعبًا للدور النهائي، حيث توافد أمس الجمعة جمهور كبير لمشاهدة الفائز بالجائزة الكبرى وهي السيارة المقدمة من شانجان المجدوعي الراعي الاستراتيجي للفعالية.

وتأهل للفوز اللاعب ياسر العسيف من القطيف وحصد المركز الأول وفاز بسيارة شانجان cs75 ، بينما حصد اللاعب سمير الحربي من المدينة المنورة المركز الثاني وفاز بـ5000 ريال وجهاز هواوي، وكان المركز الثالث من نصيب اللاعب محمد الطراح من القطيف الذي كان صاحب المركز الأول في النسخة الماضية، ونافس هذا العام ، وحصل على 3000 ريال وجهاز هواوي.

تجدر الإشارة إلى أن فعالية جيمنيشن مستمرة حتى يوم الأحد 14 / 7 بعروض ومسابقات ومفاجآت كبرى تُقدم يوميًا للزوار وذلك بأرض المعارض المقابلة لأمانة الأحساء من الساعة 4عصرًا وحتى الـ11م .