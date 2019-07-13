المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في الصومال

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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً بمدينة كيسمايو بالصومال، أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدم المصدر، العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.