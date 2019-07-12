الدكتور أبو عالي يستعيد ذكرياته التعليمية في الباحة:وتكريم أول دفعة من خريجي ثانوية الأطاولة

المناطق - الباحة

حضر الدكتور سعيد بن عطية أبو عالي المعلم والأكاديمي والمؤلف القدير مهرجان الأطاولة التراثي الخامس، والذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة، وبإشراف مباشر من إدارة الفعاليات والمهرجانات بإمارة منطقة الباحة، حيث تحدث عن ذكرياته القديمة في التعليم وكيف كانت بداياته في تعليم الأطاولة وأصبح بعدها معلماً ومديراً لمدرستها الابتدائيه في سنٍ صغيرة، إذ كان مديراً في عامه التاسع عشر، وكيف أنتقل بعد ذلك لإكمال دراسته في مكة المكرمة في عام ١٣٨٤هـ وتدرج بعدها معيداً وإلى مابعدها من تنقلات، حتى نهاية خدمته في سلك التعليم عموما .

هذا وقد ألقى الأستاذ والمربي الفاضل حسن بن محمد القدّ مدير ثانوية الأطاولة سابقاً كلمة تحدث فيها عن العديد من الذكريات الجميلة في حياته العلمية والعملية، تبعه في كلمة مقتضبة المهندس مقنع بن معيض المقنع ألقاها نيابة عن مجموعة من زملائه الحاضرين كونهم أول دفعة تم تخريجها من ثانوية الأطاولة .

يذكر أن ضيوف هذه الليلة قد زاروا الوادي التراثي قبل الأمسية وتجولوا في جنباته وشاركوا في بعض ألوان العرضة الجنوبية، وفي نهاية الأمسية قدمت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالأطاولة القائمة على مهرجان الأطاولة التراثي عدداً من الدروع التذكارية لضيوف الأمسية قدمها الشيخ فهد بن جابر شبخ قبيلة قريش ورجل الأعمال الشيخ غرم الله بن رداد العاشي، فيما قدم الضيوف شكرهم للقائمين على المهرجان وتمنوا لهم المزيد من التقدم والازدهار في ظل ماتوليه حكومتنا الرشيدة من إهتمام بالسياحة والتراث والمحافظة على الموروثات الشعبية .