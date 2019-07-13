القصة والقصيدة تجتمعان في مهرجان الأطاولة .. الزهيري وابو حور نجمان سطعا في ليلة فرح

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http://almnatiq.net/?p=750696
المناطق - الباحة
أنعشت القصص الفكاهية والتوعوية المصحوبة ببعض من القصائد الشعرية الجميلة مهرجان الأطاولة التراثي الخامس، والذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة، وبإشراف مباشر من إدارة الفعاليات والمهرجانات بإمارة الباحة، حيث تنوعت الفعالية بعدد من الشيلات الوطنية الحماسية والتي ألهبت مشاعر زوار المهرجان وساهمت بشكلٍ رائع في رسم لوحاتٍ جمالية بمصاحبة العديد من الألوان والرقصات الشعبية كالعرضة الجنوبية والخطوة .
وقد كان للجوائز نصيبٌ من هذه الليلة حيث سُلم عددٌ من الهدايا النقدية للمشاركين في السحوبات الفورية .
ثم قام المنشدان بعد ذلك بتأدية عددٍ من الشيلات الشهيرة لهما بعد إلحاح الحضور ، قام الحضور بعدها بآداء العرضة الجنوبية مع النجمان في نهاية هذه الليلة الرائعة .
وفي الختام قدم المنشدان شكرهما وتقديرهما للقائمين على هذا المهرجان وفعالياته وما لمسوه من تفاعل وحماسة، وتمنوا لهذا المهرجان المزيد من التقدم والازدهار وأنهما على إستعداد تام لتلبية الدعوة في قادم الأعوام بعد ما شاهداه من شعبية جارفة لهما وللمهرجان على الصعيدين المحلي والخارجي .

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