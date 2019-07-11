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وصول “سفراء حماة الوطن” الى منطقة الحدود الشمالية

وصول “سفراء حماة الوطن” الى منطقة الحدود الشمالية

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وصول “سفراء حماة الوطن” الى منطقة الحدود الشمالية

وصول “سفراء حماة الوطن” الى منطقة الحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=750701
عرعر - خالد الضبيبي
استقبلت الإدارة العام للتعليم في منطقة الحدود الشمالية صباح اليوم سفراء حماة الوطن الذين يزورون المنطقة هذا الأسبوع ضمن برامج الإرشاد الطلابي وكان في استقبالهم المساعد للشؤون التعليمية عباس العنزي ومشرفي ومشرفات التوجيه والإرشاد في المنطقة وأوضح مدير عام التعليم في الحدود الشمالية عثمان العثمان أن هذا البرنامج من ضمن البرامج الوزارية وينطلق اعتبارًا من يوم غدٍ، وهو إمتداد لمشروع “سفراء الحزم” الذي يقام في مرحلته الخامسة تحت عنوان “سفراء حُماة الوطن”، في عدد من الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، ضمن المبادرة التي أطلقتها قبل سنوات مع أحداث عاصفة الحزم، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه جنود المملكة البواسل المرابطين على حدودها الجنوبية تقديرًا ووفاءً لهم عبر تمكين أبنائهم وبناتهم ليكونوا سفراء سلام لأقرانهم من الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء المملكة.
وأضاف العثمان أن إدارة التعليم في المنطقة ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد اقامت برنامجاً خاصاً يحتوي على عدد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والزيارات لعدد من المعالم في المنطقة و يستغرق تنفيذه أسبوعًا يقام على فترتين صباحية ومسائية، وأكد العثمان على أن حماة الثغور يستحقون منا كل فخر وإعتزاز وكذلك كل شكر وتقدير على سهرهم لحماية هذا الوطن بمقدارته ومكتسباته فهم حماة عقيدة ودين وسأل العثمان الله أن يديم نعمة الإمن والإيمان على بلادنا في ظل قيادتها الرشيدة .

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