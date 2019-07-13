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“العصيمي”: الرخص المهنية التعليمية من اختصاص هيئة تقويم التعليم

“العصيمي”: الرخص المهنية التعليمية من اختصاص هيئة تقويم التعليم
http://almnatiq.net/?p=750708
المناطق - متابعات

أكدت وزارة التعليم اليوم أن الرخص المهنية التعليمية من اختصاص هيئة تقويم التعليم.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي: وزارة التعليم تؤكد أنها ومع الجهات ذات الصلة تعطي الأولوية لما فيه مصلحة مهنة المعلم ودعمه، لذا أكدت اللائحة أن للمعلم أربع فرص خلال أربع سنوات للحصول على الرخصة. وقال متحدث التعليم: يحافظ المعلمون والمعلمات على ميزاتهم المالية بعد التسكين وتصرف العلاوة لمدة أربع سنوات وفق المنصوص عليه في #لائحة_الوظائف_التعليمية ويتاح للمعلم الحصول على الرخصة من السنة الأولى وحتى الرابعة، وتعكف الوزارة الآن على وضع آليات تساند المعلم لدعم استعداده للحصول على الرخصة.

 

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