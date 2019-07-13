الأهلي يعلن رسمياً تعاقده مع البوسني ألفيس ساريتش لاعب سامسونج الكوري

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أعلن النادي الأهلي اليوم السبت تعاقده مع البوسني ألفيس ساريتش لاعب خط الوسط في فريق سامسونج الكوري الجنوبي، وذلك لمدة ثلاث مواسم، وسيلتحق اللاعب بمعسكر الفريق بالنمسا يوم الثلاثاء المقبل.

وبدأ البوسني (28 عاماً) مسيرته في كرواتيا، ومثل هناك خمسة أندية منذ العام 2009 حتى 2014، قبل أن يعود إلى بلاده ويخوض أول تجربة مع فريق بوسني برفقة سلوبودا توزلا، ثم لعب لفريق سراييفو البوسني، وأخيراً وقع مع سامسونج الكوري الجنوبي، ولم يحالف الحظ ساريتش في نيل أي لقب مع الأندية التي مثلها.

لعب ساريتش 213 مباراة في مسيرته الكروية، وسجل لاعب الوسط الدولي 34 هدفاً، وصنع 24، ولم يتلق سوى بطاقة حمراء وحيدة خلال مسيرته، مقابل 43 بطاقة صفراء، أما آخر محطاته في كوريا فلعب 37 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 10.