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الهلال يواجه رابيد.. والرئيس: التزموا بالتوجيهات
http://almnatiq.net/?p=750719
المناطق - متابعات

اجتمع فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، باللاعبين أمس قبل بداية التدريبات في مدينة لينز النمساوية، وحثهم على التركيز والاستفادة من المعسكر الحالي، لكي يساعدهم على الأداء الجيد في منافسات الموسم المقبل، وطالبهم بالتعاون مع بعضهم بعضًا والالتزام بتوجيهات الجهاز الفني. وفقا للرياضية .
من جهة أخرى، يخوض الفريق مباراته التجريبية الثانية، مساء اليوم، أمام رابيد لينز النمساوي في مدينة لينز في النمسا، ووضع الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق خلال المران الأخير تكتيكات متنوعة وتشكيلة مختلفة عن تلك التي خاض بها مباراة سبيتال دراو النمساوي في اللقاء التجريبي الماضي.
إلى ذلك، يوجد الفرنسي جوميز بافيتمبي، لاعب الفريق، غدًا في مقر البعثة بعد انتهائه من الفحوصات الطبية الدورية في تركيا، لكنه لن يتمكن من المشاركة في اللقاء التجريبي.

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