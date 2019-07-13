احدث الأخبار

تنظيم الكهرباء: 200 ريال تعويض إذا لم يتم توصيل الخدمة للطلبات الجديدة
أبرز المواد
 القنصلية في هونج كونج تحذر السعوديين: ابتعدوا عن “شونج شوي”
أبرز المواد
 النصر ينطلق في لشبونة
أبرز المواد
 الهلال يواجه رابيد.. والرئيس: التزموا بالتوجيهات
أبرز المواد
 الأهلي يعلن رسمياً تعاقده مع البوسني ألفيس ساريتش لاعب سامسونج الكوري
أبرز المواد
 جمعية النحالين التعاونية بالباحة توزع 15 ألف شتلة نحلية مجانا خلال مهرجان العسل الدولي الثاني عشر
منطقة الباحة
 “العصيمي”: الرخص المهنية التعليمية من اختصاص هيئة تقويم التعليم
أبرز المواد
 وصول “سفراء حماة الوطن” الى منطقة الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 القصة والقصيدة تجتمعان في مهرجان الأطاولة .. الزهيري وابو حور نجمان سطعا في ليلة فرح
أبرز المواد
 الدكتور أبو عالي يستعيد ذكرياته التعليمية في الباحة:وتكريم أول دفعة من خريجي ثانوية الأطاولة
منطقة الباحة
 ”الهلال الأحمر” يتدخل وينجح في توليد سيدة فاجأها المخاض في مهرجان أبها
محليات
 السجن والغرامة عقوبة الحصول على بيانات بنكية أو ائتمانية بصورة غير مشروعة
أبرز المواد
تنظيم الكهرباء: 200 ريال تعويض إذا لم يتم توصيل الخدمة للطلبات الجديدة

تنظيم الكهرباء: 200 ريال تعويض إذا لم يتم توصيل الخدمة للطلبات الجديدة

أبرز المواد
القنصلية في هونج كونج تحذر السعوديين: ابتعدوا عن “شونج شوي”

القنصلية في هونج كونج تحذر السعوديين: ابتعدوا عن “شونج شوي”

أبرز المواد
النصر ينطلق في لشبونة

النصر ينطلق في لشبونة

أبرز المواد
الهلال يواجه رابيد.. والرئيس: التزموا بالتوجيهات

الهلال يواجه رابيد.. والرئيس: التزموا بالتوجيهات

أبرز المواد

تنظيم الكهرباء: 200 ريال تعويض إذا لم يتم توصيل الخدمة للطلبات الجديدة

تنظيم الكهرباء: 200 ريال تعويض إذا لم يتم توصيل الخدمة للطلبات الجديدة
http://almnatiq.net/?p=750729
المناطق - متابعات

قالت هيئة تنظيم الكهرباء اليوم السبت إن المشترك يستحق 200 ريال في حال عدم توصيل الخدمة الكهربائية للطلبات الجديدة خلال 40 يوم عمل من تاريخ السداد. وضمن حملتها التوعوية #وش_لك_وش_عليك قالت الهيئة إنها خصصت هيئة تنظيم الكهرباء (معايير مضمونة) لمقدمي الخدمات الكهربائية، بهدف ضمان تلقي المستهلكين المتأثرين بعدم الوفاء بتلك المعايير تعويضًا ماديًا.

وفي تغريدات سابقة على حسابها في تويتر كانت قد قالت الهيئة: تستحق 75 ريالاً في حال عدم حل الشكاوى المتعلقة بالفواتير من قبل مقدم الخدمة خلال (15) يوم عمل، وتستحق 200 ريال عند انقطاع الخدمة الكهربائية لأكثر من (4) مرات، كل منها تزيد عن (4) ساعات خلال سنة ميلادية واحدة. وأوضحت في وقت سابق: من حقك أن يستقبل مقدم الخدمة الكهربائية شكواك حول أي جانب من جوانب الخدمة، وأن يقوم بالرد خلال المدة الزمنية المحددة لذلك، ومن حقك عدم فصل الخدمة الكهربائية لا بعد استيفاء الإجراءات النظامية للفصل.

روابط ذات صلة

القنصلية في هونج كونج تحذر السعوديين: ابتعدوا عن “شونج شوي”

القنصلية في هونج كونج تحذر السعوديين: ابتعدوا عن “شونج شوي”
النصر ينطلق في لشبونة

النصر ينطلق في لشبونة
الهلال يواجه رابيد.. والرئيس: التزموا بالتوجيهات

الهلال يواجه رابيد.. والرئيس: التزموا بالتوجيهات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*