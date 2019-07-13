وزارة العمل تطلق خدمة العمل المؤقت في موسم الحج عبر بوابة أجير

المناطق - الرياض

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (بوابة أجير) بهدف تنظيم وتشجيع العمل المؤقت في موسم الحج، وتلبية لاحتياجات الموسم، وخدمةً لضيوف الرحمن.

وتوفر “بوابة أجير” سوق عمل إلكتروني تُعرض من خلاله فرص العمل المؤقت خلال موسم الحج، حيث يمكن للشركات العاملة في هذا الموسم طرح الشواغر الوظيفية، كما يمكن للأفراد من المواطنين والمقيمين رفع سيرهم الذاتية والتقديم على الوظيفة المرغوبة، مع الأخذ في الاعتبار أن الخدمة تشمل الشركات العاملة في موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، ولا تشمل العمالة المنزلية والأفراد الزائرين.

الجدير بالذكر أن خدمة أجير هي الخدمة الوحيدة المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي تتيح للمنشآت توظيف قوى عاملة بشكل مؤقت خلال موسم الحج من خلال إصدار التصاريح عبر البوابة بعد توثيق العملية التعاقدية بين الشركات والقوى العاملة.

وتدعو وزارة العمل شركات الحج والأفراد الراغبين بالعمل في موسم الحج إلى الاستفادة من خدمات بوابة أجير، والتسجيل عن طريق الرابط www.ajeer.com.sa ، ولمزيد من الاستفسارات يمكن الاتصال على هاتف خدمة العملاء على الرقم 920002866