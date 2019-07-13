“كراني” يتنبّأ بطقس المشاعر خلال الحج : “ستكون درجات الحرارة تلامس 50 درجة مئوية”

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أكد خبير الطقس حسن كراني، أن شهر أغسطس المتزامن مع حج هذا العام، يميل للحرارة الشديدة خلال ساعات النهار، فيما ستكون درجات الحرارة تلامس 50 درجة مئوية. ودعا “كراني” حجاج بيت الله الحرام إلى الإكثار من شرب السوائل، وعدم التعرض للشمس من الساعة 12:00 ظهرًا حتى الرابعة عصرًا. وقال “كراني” وفقًا لـ”سبق”: يتزامن حج هذا العام 2019م مع شهر أغسطس؛ ومن أهم مميزات هذا الشهر أن الطقس يميل للحرارة الشديدة خلال ساعات النهار بعظمى ما بين 44-46 درجة مئوية كمعدل عام، خاصةً على المشاعر المقدسة، ولكن في حالات متطرفة تتعدّى ذلك وتلامس 50 مئوية في الظل، علماً بأنها تتعدى 50 درجة مئوية تحت أشعة الشمس.

وأضاف: على الإخوة حجاج بيت الله الحرام عدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، وخاصةً ما بين الساعة 12 إلى 4 عصراً؛ لتجنب الإصابة بضربة الشمس، كما يجب عليهم الإكثار من شرب السوائل واستعمال الشماسي، علماً بأن الصغرى المتوقعة تكون ما بين 28-32 مئوية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الأولى، في كلٍّ من: مكة المكرمة، والمدينة المنورة. وأردف: الطقس يميل للاعتدال خلال ساعات الليل، مع رطوبة نسبية تساعد في تكون تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة على المشاعر المقدسة، تتخللها في حالات متطرفة خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة. وتابع: هناك احتمال لنشاط الرياح السطحية الشمالية بشكل عام بسرعة 10-30 كم/س، التي بدورها ستؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 5كم.