جامعة المؤسس تكرم الموهوبين والمخترعين في ختام ( موهبة 2019 )

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تحت رعاية معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي دشن ومعالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع الدكتور سعود بن سعيد المتحمي ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور يوسف التركي الحفل الختامي لبرنامج موهبة الإثرائي الصيفي والذي انطلق على مدى الثلاثة أسابيع الماضية.

الحفل والذي انطلق بتلاوة مباركة من كتاب الله ألقى خلاله العديد من الكلمات الخطابية ألقى رئيس البرنامج الدكتور اقبال محمد إسماعيل كلمة أشاد فيها بالطلاب المشاركين في موهبة 2019 مشيراً أنهم كانوا على قدر المسؤولية وقد أبهروا لجنة التقييم بما ابتكروه وساهموا في تطويره على مختلف المسارات ، مبيناً أن البرنامج يشهد سنوياً قفزات كبيرة على مستوى تنمية الطلاب وصقل مهاراتهم ، فيما قدّم شكره لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع على رعايتها البرنامج ودعمها الطلاب والذين وصفهم بالـ ( بالمبدعين) موضحاً أن هذا يصب في رؤية المملكة 2030 والتي تتعاضد فيها القيادة مع الشعب لما فيه نماء وازدهار الوطن أرضاً وإنسان.

وفي ختام الحفل كرم التركي والمتحمي الطلاب المتميزين في التخصصات وهم على النحو التالي : جائزة العلوم الطبية والحيوية كانت من نصيب علي فارس علي الوادعي ، أما الهندسة الكهربائية فذهبت لجهاد عبدالرحمن الأحمدي ، فيما حاز الطالب إياد عوض الشهري على جائزة التشفير وأمن المعلومات، وكذلك حصل سامر محمد عطا رجب على جائزة الهندسة الميكانيكية، فيما نال الطالب محمد اسماعيل شعبي جائزة التقنية الحيوية ، وذهب جوائز كل من تخصصات التشريح ووظائف الأعضاء ، و علم الطيران ، وعلم الطاقة المتجددة والابتكار والتصنيع و الطاقة والبيئة لكل من مشعل طارق المالكي وعبد الرحمن موسى فلقي ، والوليد عبدالمنعم القحطانى ، وعلي ابراهيم بوخمسین ، وياسر حامد بن سليم العطوي.

هذا وقد جاءت حصيلة المشاريع النهائية والأبحاث التي قدمها الموهوبون والتي عملوا مع المدربين في تخصصاتهم المختلفة أربعون مشروعا أهمها مشروع تشفير قدير للطالب الموهوب خالد وليد قدير ، ومشروع حساسات قياس الرطوبة والحرارة في النبات ، ومشروع اوردوينو السيارات ، ومشروع تنبيه تعبئة الكأس بالمشروب ، ومشروع نظام متكامل لقياس وظائف الجسم الحيوية ومشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح.