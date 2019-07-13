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عبدالرحمن بن مساعد يسخر من حجم صفقات قطر مع واشنطن: “أكبر من ناتجها المحلي”!

عبدالرحمن بن مساعد يسخر من حجم صفقات قطر مع واشنطن: “أكبر من ناتجها المحلي”!

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عبدالرحمن بن مساعد يسخر من حجم صفقات قطر مع واشنطن: “أكبر من ناتجها المحلي”!

عبدالرحمن بن مساعد يسخر من حجم صفقات قطر مع واشنطن: “أكبر من ناتجها المحلي”!
http://almnatiq.net/?p=750752
المناطق - متابعات

سخر الأمير عبد الرحمن بن مساعد من حجم الصفقات الموقعة بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وقال بن مساعد في سلسلة تغريدات على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم السبت : إبان زيارة ترامب للسعودية وقِعت صفقات بين البلدين بـ 400 مليار دولار (جلها على مدى 10 سنوات) أسلحة واستثمارات وتوطين صناعات ومشاريع مشتركة يعود نفعها على البلدين ومن حينها لم يتوقف صراخ الجزيرة والإعلام المدعوم من قطر مكررين عبارة (حلب السعودية) وكأن ترامب أخذ ال400 فورًا بدون أي مقابل” .

وأضاف في تغريدة أخرى : “لو قسمنا الـ 400 مليار على 10 سنوات (40 مليار في السنة) وتحسبًا لاجتزاء هذه التغريدة من سياقها أكرر أن هذه المبالغ لصفقات مفيدة للبلدين تتضمن أسلحة واستثمارات وتوطين صناعات ومشاريع مشتركة ، و لمن لا يعلم ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في السعودية لعام 2018 ثلاث (تريليون ) ريال ” . وتابع بن مساعد : ” في زيارة تميم لأمريكا ذُكر أن الصفقات بين البلدين ب185 مليار دولار وهللت الجزيرة وأخواتها وأشادت بأهمية هذا اقتصاديًا وسياسيًا لقطر..وطبعًا( مصطلح الحلب اختفى) لمن لا يعلم : الناتج المحلي لقطر عام 2018 بلغ 186مليار دولار.. أي أن الصفقات أكثر من ناتجها المحلي!.”.

 

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