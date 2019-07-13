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تعليم عنيزة يقدم 9116 ساعة تدريبية في المرحلة الأولى لبرامج التدريب الصيفي

تعليم عنيزة يقدم 9116 ساعة تدريبية في المرحلة الأولى لبرامج التدريب الصيفي

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تعليم عنيزة يقدم 9116 ساعة تدريبية في المرحلة الأولى لبرامج التدريب الصيفي

تعليم عنيزة يقدم 9116 ساعة تدريبية في المرحلة الأولى لبرامج التدريب الصيفي
http://almnatiq.net/?p=750756
المناطق - عنيزة

استفاد شاغلو وشاغلات الوظائف التعليمية بمحافظة عنيزة من 9116 ساعة تدريبية حتى الآن، قدمتها إدارة التعليم بالمحافظة خلال المرحلة الأولى لبرامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام ١٤٤٠هـ، حيث بلغت حصة قطاع البنين من هذه الساعات التدريبية 5080، فيما بلغت حصة قطاع البنات 4036 ساعة تدريبية، وذلك من خلال 39 برنامجا تدريبيا منها 22 برنامجا في قطاع البنين و17 برنامج في قطاع البنات.

 

وتهدف برامج التطوير المهني التعليمي التي تقام تحت شعار “التدريب الصيفي.. خطوة في طريق مستقبلك”، لاستثمار فترة الإجازة الصيفية لدى أكثر من 4000 من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، كما تسهم هذه البرامج التي اعتمدت وزارة التعليم، ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليم، إقامتها في مراكز التدريب الصيفي بإدارة التعليم في تطوير المهارات التعليمية لدى القائمين على تعليم الأجيال الجديدة، وذلك من خلال إجمالي 154 برنامجًا تطويريًا نوعيًا بما يتوافق مع احتياجات المعلمين وتخصصاتهم.

 

وتقام هذه البرامج في ثلاثة مواقع رئيسية هي: مدرسة الشيخ ابن سعدي للبنين، ومركز التدريب التربوي في مبنى “أ”، بالإضافة إلى مركز التدريب في مركز الموهوبات بمجمع الروغاني للبنات، حيث تم تجهيز هذه المواقع لتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ البرامج التي تستمر على مدى أربعة أسابيع  حتى تاريخ 29 / 11 / 1440 هـ.

 

ومن أبرز البرامج النوعية التي نُفذت في برامج التدريب الصيفي بتعليم عنيزة برنامج “الأمن السيبراني، ومهارات التفكير الناقد والإبداعي، وحقوق المعلم وواجباته، والمهارات التقنية في التعليم والتعلم، والمهارات المهنية الأساسية لتمكين المعلم، والتطوير المهني القائم على المدرسة، والتعليم والتعلم وفق منحنى STEAM.

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