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شرطة مكة المكرمة توضح ملابسات المقطع المتداول لتعامل رجل أمن مع مركبة في وضع التشغيل

شرطة مكة المكرمة توضح ملابسات المقطع المتداول لتعامل رجل أمن مع مركبة في وضع التشغيل

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شرطة مكة المكرمة توضح ملابسات المقطع المتداول لتعامل رجل أمن مع مركبة في وضع التشغيل

شرطة مكة المكرمة توضح ملابسات المقطع المتداول لتعامل رجل أمن مع مركبة في وضع التشغيل
http://almnatiq.net/?p=750759

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد / محمد بن عبدالوهاب، أنه إشارة لما تم تداوله لمقطع رجل الأمن أثناء فتح وتفتيش إحدى المركبات، وللتوضيح أنه أثناء قيام الدوريات الأمنية بمحافظة جدة بمهامها الميدانية داخل الأحياء ، شوهد مجموعة من الأشخاص بجوار إحدى المركبات المتوقفة في وضع التشغيل وعند مشاهدتهم للدورية لاذوا بالفرار وعند معاينة المركبة اتضح أنها في وضع التشغيل مما استدعى التعامل معها من قبل رجال الأمن بفتحها واستدعاء الجهات المختصة ورفع الأثار والأدلة والبحث جارٍ للتواصل مع صاحب المركبة للتأكد من وضعه. والله ولي التوفيق.

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