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إخلاء ١٩ شخص من حريق في مبني تجاري بتبوك

إخلاء ١٩ شخص من حريق في مبني تجاري بتبوك
http://almnatiq.net/?p=750767
تبوك - فايز السميري
باشرت الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك من إخلاء ١٩ شخص في مبنى تجاري بمنطقة تبوك على إثر حريق .
وفي التفاصيل أكد نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالمجيد بن عبدالستار بديوي بأنه في تمام الساعة (١٤:٣٤) مساء اليوم وردنا بلاغاً عن وجود حريق في عمارة تجارية مكونه من خمسة أدوار وملحق بعدد ٢٦ شقة سكنية بحي الربوة خلف بنك البلاد  .
وعلى الفور  جرى انتقال الفرق اللازمه للموقع ،  وعند الوصول  إتضح  أن الحادث عباره عن حريق في غرفة نوم بشقة بالدور الخامس حيث تمت مباشرة الحادث وإخلاء عدد ١٣ حالة عن طريق سيارة السلالم ونقل منهم ٦ حالات لمستشفى الملك خالد  تعرضوا لإختناق وحالتهم مستقره ، كما تم إخلاء عدد ٦ حالات آخرى عن طريق درج المبنى ، حيث تمت عملية إخماد الحريق والقيام بعملية طرد الدخان   .
كما أكد المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي بأنه نتج عن ذلك ١٩ إصابة جميعها مستقرة ولله الحمد حيث تم علاج ١٣ حاله بالموقع ورفضوا النقل بينما تم نقل ٦ حالات لمستشفى الملك خالد لإستكمال العلاج اللازم بمشاركة خمسة فرق إسعافية من الهيئة وفرقتين إسعافية من الصحه وفرقة إسعافية من مستشفى الملك سلمان العسكري .

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