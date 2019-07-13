رسميًا .. السويكت رئيسًا لنادي النصر

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أعلنت اللجنة الانتخابية فوز المرشح صفوان السويكت رسميًا، برئاسة نادي النصر السعودي، لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية بحضور نسبة 31% من الأعضاء.

وحصل السويكت على أغلبية الأصوات بإجماع شبه كامل ليصبح رئيسًا لمجلس إدارة نادي النصر، خلفًا لسعود آل سويلم، بعدد أصوات بلغ 5463 من أصل 5473، بنسبة 99.8%.