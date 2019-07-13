احدث الأخبار

وزير الإعلام البحريني: قناة الجزيرة لم تلتزم بأخلاقيات الإعلام
أبرز المواد
 شاهد : على الهواء.. مستشار تميم يكذب وزير خارجية قطر حول “المقاطعة”
أبرز المواد
 إطلاق تليسكوب ألماني على متن صاروخ روسي إلى الفضاء
أبرز المواد
 رسميًا .. السويكت رئيسًا لنادي النصر
أبرز المواد
 إخلاء ١٩ شخص من حريق في مبني تجاري بتبوك
أبرز المواد
 وصول 36744 حاجًا وحاجة إلى المملكة ضمن مبادرة طريق مكة عبر 90 رحلة
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة توضح ملابسات المقطع المتداول لتعامل رجل أمن مع مركبة في وضع التشغيل
أبرز المواد
 تعليم عنيزة يقدم 9116 ساعة تدريبية في المرحلة الأولى لبرامج التدريب الصيفي
منطقة القصيم
 عبدالرحمن بن مساعد يسخر من حجم صفقات قطر مع واشنطن: “أكبر من ناتجها المحلي”!
أبرز المواد
 برنامج “حصر” يوثّق 24.4 ألف نشاط زراعي وحيواني في منطقة الجوف
أبرز المواد
 جامعة المؤسس تكرم الموهوبين والمخترعين في ختام ( موهبة 2019 )
منطقة الرياض
 “كراني” يتنبّأ بطقس المشاعر خلال الحج : “ستكون درجات الحرارة تلامس 50 درجة مئوية”
أبرز المواد
وزير الإعلام البحريني: قناة الجزيرة لم تلتزم بأخلاقيات الإعلام

وزير الإعلام البحريني: قناة الجزيرة لم تلتزم بأخلاقيات الإعلام

أبرز المواد
شاهد : على الهواء.. مستشار تميم يكذب وزير خارجية قطر حول “المقاطعة”

شاهد : على الهواء.. مستشار تميم يكذب وزير خارجية قطر حول “المقاطعة”

أبرز المواد
إطلاق تليسكوب ألماني على متن صاروخ روسي إلى الفضاء

إطلاق تليسكوب ألماني على متن صاروخ روسي إلى الفضاء

أبرز المواد
رسميًا .. السويكت رئيسًا لنادي النصر

رسميًا .. السويكت رئيسًا لنادي النصر

أبرز المواد

رسميًا .. السويكت رئيسًا لنادي النصر

رسميًا .. السويكت رئيسًا لنادي النصر
http://almnatiq.net/?p=750774
المناطق - الرياض

أعلنت اللجنة الانتخابية فوز المرشح صفوان السويكت رسميًا، برئاسة نادي النصر السعودي، لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية بحضور نسبة 31% من الأعضاء.
وحصل السويكت على أغلبية الأصوات بإجماع شبه كامل ليصبح رئيسًا لمجلس إدارة نادي النصر، خلفًا لسعود آل سويلم، بعدد أصوات بلغ 5463 من أصل 5473، بنسبة 99.8%.

روابط ذات صلة

وزير الإعلام البحريني: قناة الجزيرة لم تلتزم بأخلاقيات الإعلام

وزير الإعلام البحريني: قناة الجزيرة لم تلتزم بأخلاقيات الإعلام
شاهد : على الهواء.. مستشار تميم يكذب وزير خارجية قطر حول “المقاطعة”

شاهد : على الهواء.. مستشار تميم يكذب وزير خارجية قطر حول “المقاطعة”
إطلاق تليسكوب ألماني على متن صاروخ روسي إلى الفضاء

إطلاق تليسكوب ألماني على متن صاروخ روسي إلى الفضاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*