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إطلاق تليسكوب ألماني على متن صاروخ روسي إلى الفضاء

إطلاق تليسكوب ألماني على متن صاروخ روسي إلى الفضاء
http://almnatiq.net/?p=750777
المناطق _ وكالات

أعلن معهد “ماكس بلانك” الألماني للفيزياء أن تلسكوب الأشعة السينية الألماني “إي روزيتا” انطلق اليوم إلى الفضاء على متن صاروخ روسي من منصة الإطلاق الفضائية في مدينة بايكونور الكازاخستانية عقب إرجاء دام ثلاثة أسابيع .
وأوضح المعهد في بيان له أن عملية الإرجاء الأولى كان سببها أن إحدى البطاريات الضرورية في مرحلة إشعال الصاروخ لم تكن مشحونة بالكامل، كما حدث الإرجاء الثاني بسبب مشكلات فنية أمس الجمعة .
وأضاف أنه خلال ثلاثة أشهر من المنتظر أن يصل التليسكوب إلى مقصده الذي يبعد 5ر1 مليون كليومتر، حيث يبدأ عملية تقييم غير عادية للكون الساخن .
ومن المنتظر أن يكشف تليسكوب “إي روزيتا” عن مجرات تبعد مليارات السنوات الضوئية بدقة تصوير غير مسبوقة .

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