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شاهد : على الهواء.. مستشار تميم يكذب وزير خارجية قطر حول “المقاطعة”

شاهد : على الهواء.. مستشار تميم يكذب وزير خارجية قطر حول “المقاطعة”
http://almnatiq.net/?p=750780
المناطق _ إسلام داوود

حالة من الإرتباك والتردد أصابت الإعلام القطري والمسؤولين القطريين، في تغطية زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى الولايات المتحدة ولقاءه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ارتباك بدا جليا في تجنب الإعلام القطري وقناة الجزيرة إظهار حالة الإحراج التي تعرض لها تميم أثناء لقاءه بـ”الحلاب الأعظم” حيث أكد ترامب على الهواء مباشرة أن الدوحة قدمت نحو 80 مليار دولار لواشنطن بينها 8 مليارات دولارات لتطوير قاعدة العديد الأمريكية بقطر على نفقة قطر بالكامل.
وفي وجه آخر للارتباك السياسي والإعلامي بالدوحة، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير خارجية قطر، وآخر لمستشار أمير قطر وكلاهما يطلق تصريحان متناقضان فيما بدا لو أن المسؤولين يكذب أحدهما الآخر.
ووفقا للفيديو، فقد أكد وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن مباحثات تميم مع ترامب لم تشمل الحديث عن المقاطعة العربية لقطر، أو الخلاف العربي القطري، فيما أكد عبدالله العذبة، أن الأمير تناول قضية مقاطعة قطر مع ترامب على قناة الجزيرة

 

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