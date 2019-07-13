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وزير الإعلام البحريني: قناة الجزيرة لم تلتزم بأخلاقيات الإعلام

وزير الإعلام البحريني: قناة الجزيرة لم تلتزم بأخلاقيات الإعلام
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المناطق _ بنا

أكد السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بدولة البحرين أن قناة الجزيرة القطرية وبعد انطفاء بريقها الكاذب وفقدانها للتأثير، تواصل نهجها الفج باستهداف الدول والشعوب العربية، بأسوأ السبل وأكثرها إسفافا.

وأشار وزير شؤون الإعلام إلى أن محاولات قناة الجزيرة القطرية الاتصال به وبمجموعة من المسؤولين عبر أرقام غير معرفة، وتسجيل محادثاتهم الصوتية دون علمهم وموافقتهم الرسمية، واستفزازهم بأساليب دنيئة جبل عليها هذا الاعلام ، يعكس ما وصل إليه الإعلام القطري من “قل سنع” وانسلاخ عن العادات الخليجية والعربية الأصيلة، مؤكدا أن حل الأزمة القطرية لن يكون إلا من خلال عاصمة القرار العربي الرياض، وليس عبر مرتزقة أفلام دخيلين على مهنة الإعلام، ولا يؤمنون بفكرة أو فلسفة أو مبدأ، سوى إيمانهم بأجورهم الشهرية.

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