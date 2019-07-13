حكمان سعوديان لكرة السلة يشاركان في المعسكر الإعدادي لتطوير الحكام ببولندا

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يشارك الحكمان غسان حلواني و مازن الأسمري في المعسكر الإعدادي لحكام كرة السلة الذي سيقام في بولندا نهاية الشهر الجاري.

وأوضح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالله العجلان أن مشاركة حلواني والأسمري, تأتي ضمن برامج اتحاد اللعبة لتطوير ورفع مستوى الحكام خاصة أن المعسكر يُعد من أفضل وأقوى المعسكرات الدولية لإعداد الحكام، ويحاضر به نخبة من المحاضرين في الاتحاد الدولي لكرة السلة.

وثمن العجلان دعم رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد والمدير التنفيذي للاتحاد عبد الإله الشعيل للحكام لتطوير مستواهم بما يتناسب مع المرحلة الحالية لكرة السلة السعودية.