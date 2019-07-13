كشف معلومات جديدة عن محاولتين انقلابية في السودان

المناطق _ وكالات

كشف نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق ركن ياسر عبد الرحمن العطا، معلومات جديدة عن المحاولات الانقلابية للإطاحة بالمجلس و”قوى إعلان الحرية والتغيير” من المشهد السياسي.

وقال العطا في تصريحات لصحيفة “الصيحة”، اليوم السبت، إن إحدى المحاولات الانقلابية كانت من ضباط يظنون أنهم يدعمون الثورة بهذا التصرّف.

وشدّد على أنّه كان يمكن أنّ يؤدي بالبلاد إلى انفلات أمني يصعب تداركه.

وأوضح العطا أنّ المحاولة الانقلابية الثانية كانت أكثر حركة وتم التعامل معها، مشيرا إلى أنّ هذه المجموعة تتبع لها خلايا أخرى بدأت العمل، كاشفا عن أنّ هذه الخلايا تنتمي إلى النظام القديم.

وقال نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق ركن ياسر عبد الرحمن العطا:حمد لله تم التعامل معها.

وكان عضو المجلس العسكري، الفريق جمال عمر، أعلن في بيان، الخميس، أن اللجنة الأمنية أحبطت مُحاولة انقلابيةً فاشلةً قَامَت بها مجموعة من الضباط وضباط الصّف، وعددهم (12) ضابطاً، (7) منهم بالخدمة و(5) بالمعاش، وأكّد القبض على (4) ضباط والتحفُّظ عليهم، وأبان أنه جار البحث عن البقية، بما فيهم قائد المجموعة الانقلابية.