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أمين العاصمة اليمنية صنعاء يشيد بالمواقف التاريخية للمملكة في الوقوف إلى جانب بلاده وقيادتها الشرعية

أمين العاصمة اليمنية صنعاء يشيد بالمواقف التاريخية للمملكة في الوقوف إلى جانب بلاده وقيادتها الشرعية

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أمين العاصمة اليمنية صنعاء يشيد بالمواقف التاريخية للمملكة في الوقوف إلى جانب بلاده وقيادتها الشرعية

أمين العاصمة اليمنية صنعاء يشيد بالمواقف التاريخية للمملكة في الوقوف إلى جانب بلاده وقيادتها الشرعية
http://almnatiq.net/?p=750807
المناطق _ عدن

أشاد أمين العاصمة اليمنية صنعاء اللواء عبدالغني جميل بالموقف التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين – حفظهما الله – والشعب السعودي، في الوقوف إلى جانب أشقائهم في اليمن ومساعدتهم في التصدي لمليشيا الانقلاب ومشروعها الإيراني الذي يستهدف اليمن والمنطقة.
كما ثمن المسؤول اليمني خلال لقاءه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، الدعم السخي وغير المحدود الذي قدمته المملكة للقيادة والحكومة الشرعية والشعب اليمني.
وقال اللواء جميل وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” إن موقف المملكة هو امتداد للإدراك العالي بالمصير المشترك بين الشعبين اليمني والسعودي، وإن أمن اليمن هو أمن المملكة ومنطقة الخليج”، مضيفًا أن ” الاستهداف الإيراني لليمن هو استهداف لدول الجوار والمنطقة برمتها”.
من جانبه، أكد السفير آل جابر، أن المملكة وقيادتها الحكيمة ستقف إلى جانب الشعب اليمني وشرعيته حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية كامل مؤسسات الدولة وعودة اليمن آمناً مستقراً موحداً.

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