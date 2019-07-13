احدث الأخبار

دراسة تربط بين استخدام الهاتف ليلا والسمنة !
أبرز المواد
 أمين العاصمة اليمنية صنعاء يشيد بالمواقف التاريخية للمملكة في الوقوف إلى جانب بلاده وقيادتها الشرعية
أبرز المواد
 المملكة حريصة على تمكين الأشقاء القطريين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة
أبرز المواد
 مصرع 20 من مليشيا الحوثي الإرهابية في مواجهات مع الجيش اليمني غربي مأرب
أبرز المواد
 وزارة الأوقاف اليمنية تعلن استكمال الترتيبات النهائية لاستقبال حجاج اليمن
أبرز المواد
 كشف معلومات جديدة عن محاولتين انقلابية في السودان
أبرز المواد
 حكمان سعوديان لكرة السلة يشاركان في المعسكر الإعدادي لتطوير الحكام ببولندا
أبرز المواد
 القيادة تهنئ الرئيس إجيلز ليفتيس بمناسبة تنصيبه رئيساً لجمهورية لاتفيا
أبرز المواد
 وزير الإعلام البحريني: قناة الجزيرة لم تلتزم بأخلاقيات الإعلام
أبرز المواد
 شاهد : على الهواء.. مستشار تميم يكذب وزير خارجية قطر حول “المقاطعة”
أبرز المواد
 إطلاق تليسكوب ألماني على متن صاروخ روسي إلى الفضاء
أبرز المواد
 رسميًا .. السويكت رئيسًا لنادي النصر
أبرز المواد
دراسة تربط بين استخدام الهاتف ليلا والسمنة !

دراسة تربط بين استخدام الهاتف ليلا والسمنة !

أبرز المواد
أمين العاصمة اليمنية صنعاء يشيد بالمواقف التاريخية للمملكة في الوقوف إلى جانب بلاده وقيادتها الشرعية

أمين العاصمة اليمنية صنعاء يشيد بالمواقف التاريخية للمملكة في الوقوف إلى جانب بلاده وقيادتها الشرعية

أبرز المواد
المملكة حريصة على تمكين الأشقاء القطريين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة

المملكة حريصة على تمكين الأشقاء القطريين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة

أبرز المواد
مصرع 20 من مليشيا الحوثي الإرهابية في مواجهات مع الجيش اليمني غربي مأرب

مصرع 20 من مليشيا الحوثي الإرهابية في مواجهات مع الجيش اليمني غربي مأرب

أبرز المواد

دراسة تربط بين استخدام الهاتف ليلا والسمنة !

http://almnatiq.net/?p=750810
المناطق - وكالات

أصبحت الهواتف الذكية ملازمة للأشخاص بكل مكان، وفي كل الأوقات، وحتى قبل ساعات، بل وبلحظات من الخلود للنوم، فقد أظهرت دراسة أجريت على الفئران أن الضوء المنبعث من الهواتف أو الأجهزة اللوحية ليلاً يسبب الرغبة الشديدة في تناول السكر، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

ووجد الباحثون أن ساعة واحدة فقط من التعرض للضوء الأزرق (الضوء الاصطناعي الناتج عن التكنولوجيا)، تؤثر على شهية الفئران وتجعلها أكثر عرضة لتناول الأكل غير الصحي في اليوم التالي، وذلك بحسب موقع «روسيا اليوم» بالعربي، ونقلاً عن المصدر: ديلي ميل.
كما ارتفعت مستويات السكر في الدم، ما يشير إلى أن القوارض لم تكن قادرة على معالجة السكر في أجسامها، وهي علامة تحذير لاحتمال الإصابة بمرض السكري.

استخدام الهواتف ليلاً تؤدي إلى السمنة

وتعد نتائج الدراسة هذه الأحدث في سلسلة أدلة دامغة ضد استخدام الهواتف الذكية ليلاً، حيث قال العلماء في الماضي إنها تؤدي إلى السمنة.

وقُدمت الدراسة التي أجرتها جامعة Strasbourg بالتعاون مع جامعة أمستردام، في المؤتمر السنوي لجمعية دراسة السلوك التحضيري (SSIB) في أوتريخت، هولندا.

وكشف الباحثون بقيادة أنايانسي ماسيس-فارغاس، أنهم عرّضوا الفئران لضوء أزرق ليلاً، ثم سجلوا ما تناولته في اليوم التالي.
ومُنحت القوارض حق الاختيار بين 4 مصادر غذائية: وجبة متوازنة من الناحية الغذائية، شحم الخنزير، ماء محلى، وماء عادي.

وكشفت الدراسة أنه بعد تعرض الفئران للضوء الأزرق، شربت القوارض الذكور ماء محلى بمعدل أعلى مما تشربه في الليالي العادية، أي دون التعرض للضوء الأزرق.

وأدى الضوء الأزرق إلى تغيير استقبال الجلوكوز لدى الفئران الذكور، حيث أن ضعف تحمل الجلوكوز يعني أن مستويات السكر في الدم ترتفع إلى ما فوق المستويات الطبيعية، وهي علامة تحذير من مرض السكري.

وأظهرت الأبحاث السابقة وجود صلة بين السمنة ومستويات الضوء الاصطناعي، الذي يتعرض له شخص ما في الليل.

ولم تُشرح الآليات البيولوجية التي تؤدي إلى زيادة الشهية، أو عدم تحمل الجلوكوز، ولكن الخبراء يعتقدون أنها ناتجة عن تغير في الهرمونات.

تجدر الإشارة إلى أن خلايا شبكية العين تتميز بأنها حساسة للضوء الأزرق وتنقل المعلومات مباشرة إلى مناطق الدماغ، التي تنظم الشهية والنوم.

روابط ذات صلة

أمين العاصمة اليمنية صنعاء يشيد بالمواقف التاريخية للمملكة في الوقوف إلى جانب بلاده وقيادتها الشرعية

أمين العاصمة اليمنية صنعاء يشيد بالمواقف التاريخية للمملكة في الوقوف إلى جانب بلاده وقيادتها الشرعية
المملكة حريصة على تمكين الأشقاء القطريين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة

المملكة حريصة على تمكين الأشقاء القطريين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة
مصرع 20 من مليشيا الحوثي الإرهابية في مواجهات مع الجيش اليمني غربي مأرب

مصرع 20 من مليشيا الحوثي الإرهابية في مواجهات مع الجيش اليمني غربي مأرب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*