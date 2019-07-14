قراءة تحليلية: الماء كلمة السر في حروب المستقبل.. ونزاع المضائق مجرد بداية

المناطق - إسلام داوود

تحت عنوان “الماء وما أدراك ما الماء”، نشرت صحيفة “البيان” الإماراتية مقالا، للكاتب الصحفي محمد عبد الله المطوع، تحدث فيه عن الأهمية الاستراتيجية للمياه ليس لكونها سببا رئيسيا لاستمرار الحياة فقط بل أيضا في الثروات التي تزخز بها ما يجعل المياه عمودا رئيسيا لحروب المستقبل.

وفي بداية مقاله تحدث المطوع عن “حرب المستقبل” التي أكد أنها لن تكون على مياه الشرب فقط، كما يعتقد الكثيرون، بل ستكون أيضاً على مياه الملاحة في كل أرجاء العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تقع فيها أهم البحار والقنوات والمضايق التي تعبر من خلالها معظم سفن العالم بمختلف أنواعها وحمولاتها، خاصة ناقلات النفط.

وأضاف أن الخبراء يؤكدون أن حروب المستقبل هي المياه، سواء مياه الشرب والري، أو مياه الملاحة، ولعل المحاولات العديدة لإيران أن تتحكم بمياه الخليج العربي، سواء أيام شاه إيران محمد رضا بهلوي، أو من جاءوا للسلطة ممن يدعون أنهم رجال دين، وتهديدات الملالي في إيران بإغلاق مضيق هرمز في وجه الملاحة الدولي، ما هي إلا استغلال للمياه بنوايا سيئة وطموحات نفوذ وهيمنة، وأحلام يقظة، وتضليل للرأي العام العالمي بشكل من الأشكال.

ويلفت المطوع إلى أن الحروب اندلعت على مر التاريخ بسبب الماء، سواء ماء الشرب والزراعة أو مياه الملاحة البحرية والنهرية، ولم تنشأ الحضارات التاريخية ولم تنمُ إلا بوجود الماء، من حضارات قدماء المصريين وبابل واليونان والإغريق، إلى وقتنا هذا.

ويختتم الكاتب مقاله بالإشارة إلى أنه إذا كانت الحروب تشتعل الآن من أجل المال والنفوذ، فالعالم تنتظره حروب أكثر ضراوة وبشاعة بسبب الماء الذي هو سر الحياة على الأرض، والذي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنه لفترات قصيرة، لهذا فإنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يبدأ من الآن وبفاعلية دراسة مشاكل المياه وكيفية حلها، ولا ننتظر حتى تأتي هذه المشاكل ولا نستطيع تحملها.