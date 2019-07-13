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أرامكو تعلن مراجعة أسعار البنزين للربع الثالث

أرامكو تعلن مراجعة أسعار البنزين للربع الثالث
http://almnatiq.net/?p=750818
المناطق - الرياض

أعلنت أرامكو السعودية بأن أسعار البنزين المحدثة ابتداءً من 14 يوليو 2019 م ستكون على النحو الآتي :
نوع الوقود أسعار الربع السابق أسعار الربع الحالي
أبريل – يونيو 2019م يوليو – سبتمبر 2019م
بنزين 91 1.44 ريال لكل لتر 1.53 ريال لكل لتر
بنزين 95 2.10 ريال لكل لتر 2.18 ريال لكل لتر
وذلك وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، علماً بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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