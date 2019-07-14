هندية تضع أول مولود في حج هذا العام.. وتطلق عليه اسما مميزا

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http://almnatiq.net/?p=750824
المناطق - الرياض

سلمت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أول شهادة ميلاد لحاج من الجالية الهندية يدعى ديل شاد حيث وضعت زوجته مولودها بالمدينة المنورة، واتفقوا على تسميته بـ ” أحمد المدينة”. وفقما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وعبّر الحاج الهندي ديل شاد، عن سعادته بالمولود والخدمات التي تم تقديمها بالمستشفى موضحا أن حبه للمدينة المنورة جعله يختار، أحمد المدينة ، إسما للمولود..

وأوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر، بأن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود، وجه بتسليم شهادة الميلاد لوالد الطفل بمقر إقامتهما بالمدينة المنورة، لتسهيل الإجراءات عليهما.

وأضاف الجاسر أن الأحوال المدنية هي الجهة الرسمية المعنية بإثبات وتسجيل الواقعات المدنية لضيوف الرحمن ومنها الولادة .

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