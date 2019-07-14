إزالة أهم علم بحري.. العقوبات تلاحق إيران في “بنما”

المناطق - وكالات

أعلنت السلطات في بنما الجمعة، أنها ستسحب علمها عن السفن البحرية التي تنتهك العقوبات والقوانين الدولية، وخاصة السفن الإيرانية.

وقالت سلطة النقل البحري في بنما لرويترز إن بنما ستسحب علمها من المزيد من السفن التي تنتهك العقوبات والقوانين الدولية، وذلك بعد حذف حوالي 60 سفينة على صلة بإيران وسوريا من السجلات البنمية في الشهور القليلة الماضية.

وأفاد مصدران مطلعان إن رئيس بنما السابق خوان كارلوس فاريلا أعطى الضوء الأخضر لحذف 59 ناقلة من سجلات البلاد بعدما أعادت واشنطن في عام 2018 فرض العقوبات على إيران.

وأضاف المصدران أن معظم تلك السفن كان مملوكا لشركات تديرها الدولة في إيران، لكنها شملت أيضا سفنا على صلة بتسليم نفط لسوريا.