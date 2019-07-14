احدث الأخبار

“الزكاة والدخل” تضع حدا أدنى لأسعار منتجات التبغ والسجائر .. والتطبيق 1 ديسمبر
أبرز المواد
 الكشف عن قرب موعد إطلاق “هواوي” لهاتفها القابل للطي
أبرز المواد
 جموع غفيرة تشيّع جثمان العكور بمقبرة العكره
منطقة جازان
 إطلاق منصة إلكترونية تكشف مؤشرات 5 أنواع من العقارات .. سبتمبر المقبل
أبرز المواد
 بعد رفع أسعارهما .. «أوبر» و«كريم»: أسعارنا معقولة وزيادتها إجراء روتيني
أبرز المواد
 سياسة واشنطن تتجه لفرض حزمة عقوبات ضد تركيا
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات المخيم الثقافي لجامعة بيشة في محافظة بلقرن اليوم
منطقة عسير
 إزالة أهم علم بحري.. العقوبات تلاحق إيران في “بنما”
أبرز المواد
 “اصفرار العين”.. مؤشر بسيط على أمراض خطيرة
أبرز المواد
 بسبب غريزمان.. أتلتيكو يورط برشلونة مع الفيفا
أبرز المواد
 هندية تضع أول مولود في حج هذا العام.. وتطلق عليه اسما مميزا
أبرز المواد
 فيس آب.. خبراء يحذرون من تطبيق “الشيخوخة” الذكي
أبرز المواد
“الزكاة والدخل” تضع حدا أدنى لأسعار منتجات التبغ والسجائر .. والتطبيق 1 ديسمبر

“الزكاة والدخل” تضع حدا أدنى لأسعار منتجات التبغ والسجائر .. والتطبيق 1 ديسمبر

أبرز المواد
الكشف عن قرب موعد إطلاق “هواوي” لهاتفها القابل للطي

الكشف عن قرب موعد إطلاق “هواوي” لهاتفها القابل للطي

أبرز المواد
جموع غفيرة تشيّع جثمان العكور بمقبرة العكره

جموع غفيرة تشيّع جثمان العكور بمقبرة العكره

منطقة جازان
إطلاق منصة إلكترونية تكشف مؤشرات 5 أنواع من العقارات .. سبتمبر المقبل

إطلاق منصة إلكترونية تكشف مؤشرات 5 أنواع من العقارات .. سبتمبر المقبل

أبرز المواد

إزالة أهم علم بحري.. العقوبات تلاحق إيران في “بنما”

إزالة أهم علم بحري.. العقوبات تلاحق إيران في “بنما”
http://almnatiq.net/?p=750836
المناطق - وكالات

أعلنت السلطات في بنما الجمعة، أنها ستسحب علمها عن السفن البحرية التي تنتهك العقوبات والقوانين الدولية، وخاصة السفن الإيرانية.

وقالت سلطة النقل البحري في بنما لرويترز إن بنما ستسحب علمها من المزيد من السفن التي تنتهك العقوبات والقوانين الدولية، وذلك بعد حذف حوالي 60 سفينة على صلة بإيران وسوريا من السجلات البنمية في الشهور القليلة الماضية.

وأفاد مصدران مطلعان إن رئيس بنما السابق خوان كارلوس فاريلا أعطى الضوء الأخضر لحذف 59 ناقلة من سجلات البلاد بعدما أعادت واشنطن في عام 2018 فرض العقوبات على إيران.

وأضاف المصدران أن معظم تلك السفن كان مملوكا لشركات تديرها الدولة في إيران، لكنها شملت أيضا سفنا على صلة بتسليم نفط لسوريا.

روابط ذات صلة

“الزكاة والدخل” تضع حدا أدنى لأسعار منتجات التبغ والسجائر .. والتطبيق 1 ديسمبر

“الزكاة والدخل” تضع حدا أدنى لأسعار منتجات التبغ والسجائر .. والتطبيق 1 ديسمبر
الكشف عن قرب موعد إطلاق “هواوي” لهاتفها القابل للطي

الكشف عن قرب موعد إطلاق “هواوي” لهاتفها القابل للطي
إطلاق منصة إلكترونية تكشف مؤشرات 5 أنواع من العقارات .. سبتمبر المقبل

إطلاق منصة إلكترونية تكشف مؤشرات 5 أنواع من العقارات .. سبتمبر المقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*