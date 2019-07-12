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انطلاق فعاليات المخيم الثقافي لجامعة بيشة في محافظة بلقرن اليوم

انطلاق فعاليات المخيم الثقافي لجامعة بيشة في محافظة بلقرن اليوم
http://almnatiq.net/?p=750840
‏‫المناطق - بلقرن

تنطلق مساء غدٍ الأحد (11 ذو القعدة 1440هـ) فعاليات المخيم الثقافي الذي تنظمه جامعة بيشة ممثلة بكلية العلوم والآداب في محافظة بلقرن، برعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي، وذلك ضمن برامج مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لـ “حسن الوفادة” تحت شعار “مرحباً ألف في عسير”.

ويُدَشن حفل افتتاح الفعاليات التي تقام في شارع الإبداع بمحافظة بلقرن بحضور المحافظ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد وعدد من المسؤولين والأهالي، ويتضمن حفل الافتتاح قصيدة شعرية يلقيها الشاعر علي بن عبدالله القرني، ثم دورة بعنوان: (الوسائط المتعددة في تفعيل التواصل السياحي) يقدمها الدكتور أبكر إبراهيم أستاذ علوم الحاسب المساعد بكلية العلوم والآداب بالنماص.

ويواصل المخيم برامجه مساء الاثنين بدورة عن الإسعافات الأولية يقدمها علي بن سعد القرني، ثم محاضرة بعنوان: اقتصاديات الأسرة بين الواقع والمأمول يشارك فيها الدكتور خلف بن نيمان النمري أستاذ الاقتصاد الإسلامي. فيما تتناول محاضرة يوم الثلاثاء لمحة تاريخية عن المحافظة يقدمها الدكتور غرمان بن عبدالله الشهري أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد بجامعة الملك خالد، ثم تعقد ورشة عمل عن مهارات الحوار بين الزوجين يحاضر فيها محمد بن ضيف الله القرني عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة بيشة.

ويشهد يوم الأربعاء إقامة ورشتي عمل الأولى عن بناء الفريق التطوعي يقدمها سعد القرني أستاذ إدارة الأعمال، والثانية عن العناية بالبيئة في السنة النبوية ويقدمها الدكتور سعد بن علي الشمراني رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية العلوم والآداب ببلقرن.

وتختتم الفعاليات يوم الخميس المقبل ببرنامجين تشتمل على إطلاق مبادرة تطوعية لنظافة متنزهات المحافظة بالشراكة مع فريق “سندكم” تحت شعار “النظافة مسؤولية الجميع”، وأمسية شعرية يشارك فيها الشعراء سعد العلياني وسعيد الخثعمي وخالد القرني وغازي الشمراني ويديرها سعيد بن ناصر القرني.

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