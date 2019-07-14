سياسة واشنطن تتجه لفرض حزمة عقوبات ضد تركيا

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http://almnatiq.net/?p=750843
المناطق - وكالات

اتفقت الإدارة الأمريكية على حزمة عقوبات ضد تركيا عقب تلقيها أجزاء من منظومة الدفاع الصاروخي الروسي “إس 400”.

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج، أن “فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن خطة العقوبات في أواخر الأسبوع المقبل”.

وأشارت الوكالة إلى أن “الإدارة الأمريكية اختارت واحدة من 3 مجموعات من الإجراءات الموضوعة لإحداث درجات متفاوتة من الأضرار طبقا لقانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات، دون تحديد المجموعة التي تم اختيارها”.

وأوضحت المصادر أن “الخطة تم وضعها بعد أيام من المناقشات بين المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي”.

ووفقا للوكالة، فإن عمليات التسليم تجعل خضوع أنقرة لإجراءات أمريكية عقابية أمرا شبه مؤكد. وبموجب القانون، يتعين على ترامب اختيار ما لا يقل عن 5 من أصل 12 عقوبة مختلفة -تتراوح بين خفيفة إلى قاسية- بموجب قانون العقوبات، بمجرد المصادقة على بالتسليم.

وذكرت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، أن “العقوبات تنتظر توقيع ترامب وكبار مستشاريه”، فيما رفضت متحدثة باسم وزارة الخارجية التعليق.

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