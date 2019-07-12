جموع غفيرة تشيّع جثمان العكور بمقبرة العكره

صامطة - المناطق

شيعت جموع غفيرة عصر اليوم السبت جثمان الفقيد الأستاذ علي إبراهيم عكور،الذي وافاه الأجل ظهر امس الجمعة.

حيث تقدمهم مدير تعليم صامطه عبدالرزاق صميلي،ووكيل محافظه الطوال جابر محمد عواف وعدد كبير من منسوبي التربية والتعليم بمحافظة صامطة وقد وري الثرى بمقبرة العكرة.

سائلين الله أن يتغمد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

الجدير بالذكر ان المتوفي هو شقيق مراسل وكالة الأنباء السعودية ونائب رئيس المركز الإعلامي بمحافظة صامطه عبد الله ابراهيم عكور وقد قدمت أسرة الفقيد شكرها لكل من شارك في تشييع الفقيد من مسؤولين وأهالي