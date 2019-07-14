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العاصفة “باري” تضرب ولاية لويزيانا الأمريكية وإجلاء آلاف السكان

العاصفة “باري” تضرب ولاية لويزيانا الأمريكية وإجلاء آلاف السكان
http://almnatiq.net/?p=750853
المناطق _ وكالات

ضرب الإعصار “باري” أمس ولاية لويزيانا الأميركية بعدما تراجعت قوته من جديد وتحول إلى عاصفة استوائية.
وقالت سلطات الإنقاذ في الولاية إن العاصفة باري، التي صنفت لوقت قصير إعصارًا من الفئة الأولى، وصلت إلى مدينة إنتراكوستال سيتي في لويزيانا التي تقع على بعد حوالي 265 كيلومتراً غرب نيو أورليانز.
وأوضح حاكم لويزيانا جون بل إدواردز:” إن نيو أورلينز، أكبر مدن الولاية، مستعدة لمواجهة العاصفة، لكنه دعا السكان في أنحاء الولاية إلى توخي الحذر”، فيما حضت السلطات الناس على عدم النزول إلى الشوارع ، وكثفت السلطات عمليات الإجلاء و ألغت خطوط جوية رحلات.

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