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الولايات المتحدة الأمريكية تعرب عن قلقها إزاء حكم مليشيات الحوثي الإرهابية بإعدام 30 رجلاً في اليمن

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الولايات المتحدة الأمريكية تعرب عن قلقها إزاء حكم مليشيات الحوثي الإرهابية بإعدام 30 رجلاً في اليمن

الولايات المتحدة الأمريكية تعرب عن قلقها إزاء حكم مليشيات الحوثي الإرهابية بإعدام 30 رجلاً في اليمن
http://almnatiq.net/?p=750856
المناطق _ وكالات

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء حكم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإعدام 30 رجلاً.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية مورغان اورتيغاس في بيان صحفي اليوم، ” أن من بين المحكوم عليهم بالإعدام أكاديميون وشخصيات سياسية تم احتجازهم بتهم لا أساس لها من الصحة، وأن بعض المحكوم عليهم قد تعرضوا للإيذاء البدني أثناء احتجازهم”.
وأضاف البيان، أن الولايات المتحدة تحث مليشيا الحوثي على التراجع عن هذه الأحكام، ومعاملة المحتجزين معاملة إنسانية، ووقف الاعتقالات التعسفية.

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