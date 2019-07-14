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انقطاع التيار الكهربائي في “مانهاتن” بأمريكا

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انقطاع التيار الكهربائي في “مانهاتن” بأمريكا

انقطاع التيار الكهربائي في “مانهاتن” بأمريكا
http://almnatiq.net/?p=750859
المناطق _ متابعات

كشفت السلطات الأمريكية عن سبب انقطاع التيار الكهربائي الذي شهدته مانهاتن بنيويورك، وتسبب في تعطل حركة الطائرات والقطارات والمصاعد والفنادق.

وبحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، أوضحت إدارة إطفاء نيويورك، أن حريقا بمحول الكهرباء نتج عنه انقطاع التيار الكهربي الذي تشهده مانهاتن، والذي بدأ في شارع ويست 64، وويست إند أفينيو وأثر على 38 ألف مواطن أمريكي على الأقل.

وأشارت إلى أن الكهرباء انقطعت في وقت مبكر من مساء السبت بحسب التوقيت المحلي، في جزء كبير من مركز روكفلر، ووصلت إلى أبر وست سايد.

كانت شبكة مترو الأنفاق بنيويورك، قد أعلنت عبر حسابها على “تويتر”، أنها تلقت بلاغات عن انقطاع الكهرباء بمجمع محطات عبر مانهاتن، مضيفة أنها تعمل على تحديد الأسباب واستمرار حركة القطارات.

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