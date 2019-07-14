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المياه الوطنية: بدء مرحلة التحوَّل الرقمي في المنطقة الشرقية لتقديم خدماتها إلكترونيًا

المياه الوطنية: بدء مرحلة التحوَّل الرقمي في المنطقة الشرقية لتقديم خدماتها إلكترونيًا
http://almnatiq.net/?p=750874
المناطق - الدمام

تماشيًا مع استراتيجيتها لتحقيق أهداف مبادرات التحوَّل الرقمي وفق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، تواصل شركة المياه الوطنية خطواتها لتقديم خدماتها الإلكترونية لعملائها في جميع مناطق المملكة، حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي إطلاق الخدمات الإلكترونية لعملاء الشركة في جميع مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها، وذلك بعد نجاح إطلاق خدماتها الإلكترونية بمنطقة جازان في شهر مارس الماضي.
وأوضح المهندس الموكلي أنه من خلال هذا التحوَّل الرقمي سيتمكن عملاء الشركة كافة في المنطقة الشرقية الآن من تنفيذ جميع خدماتهم إلكترونيًا طَوال أيام الأسبوع بشكل متكامل، أو من خلال التواصل مع مركز الاتصال الموحد 920001744، وذلك بعد تحديث بياناتهم والتسجيل في فرع الشركة الإلكتروني دون الحاجة إلى زيارة فروع خدمات العملاء.
وقال:” إن البنى التحتية التي أعدتها الشركة للتحوَّل الرقمي تتماشى تمامًا مع جميع الأجهزة للاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الشركة”، مبينًا أن التحوَّل الرقمي للعناية بالعملاء الذي تعمل الشركة على إكماله وإطلاقه في جميع مناطق المملكة بنهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٠م، يعد هدفًا استراتيجيًا لتوفير أفضل الممارسات التشغيلية والبنى التحتية للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لعملائها، مشيرًا إلى أن الخطوة المقبلة ستكون لمحافظات منطقة الرياض، ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.
وبيّن المهندس الموكلي أن الخدمات الإلكترونية المقدمة مرتبطة بتحديث العملاء لبياناتهم، ومعرفة رقم الحساب الجديد لطلب الخدمات عن بعد، وتصفح جميع عمليات الفوترة واستعراض تفاصيلها والاعتراض عليها وطلب تقسيطها، كذلك معرفة معدلات الاستهلاك الشهري، والإبلاغ عن انقطاع المياه أو تسربها، ومعرفة شرائح التعرفة لترشيد الاستهلاك وتقنينه، وتعديل اسم المالك في حالة ارتباطه بمالك سابق.

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