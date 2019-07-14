احدث الأخبار

استعرضا العلاقات الأخوية وآفاق التعاون.. خادم الحرمين يستقبل ملك ماليزيا
أبرز المواد
 شرط واحد ليعود كوتينيو إلى ليفربول
أبرز المواد
 دراسة: الاستيقاظ مبكرا يقلل احتمالات الإصابة بسرطان الثدي
أبرز المواد
 المياه الوطنية: بدء مرحلة التحوَّل الرقمي في المنطقة الشرقية لتقديم خدماتها إلكترونيًا
أبرز المواد
 زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب استراليا
أبرز المواد
 رئيس مجلس النواب اليمني يبدأ زيارة رسمية إلى دولة الإمارات
أبرز المواد
 أنور قرقاش: العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها أهم سقطاتها في إدارتها لأزمتها
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يختتم زيارته لموسكو
أبرز المواد
 انقطاع التيار الكهربائي في “مانهاتن” بأمريكا
أبرز المواد
 الولايات المتحدة الأمريكية تعرب عن قلقها إزاء حكم مليشيات الحوثي الإرهابية بإعدام 30 رجلاً في اليمن
أبرز المواد
 العاصفة “باري” تضرب ولاية لويزيانا الأمريكية وإجلاء آلاف السكان
أبرز المواد
 الأرصاد :سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد
أبرز المواد
استعرضا العلاقات الأخوية وآفاق التعاون.. خادم الحرمين يستقبل ملك ماليزيا

استعرضا العلاقات الأخوية وآفاق التعاون.. خادم الحرمين يستقبل ملك ماليزيا

أبرز المواد
شرط واحد ليعود كوتينيو إلى ليفربول

شرط واحد ليعود كوتينيو إلى ليفربول

أبرز المواد
دراسة: الاستيقاظ مبكرا يقلل احتمالات الإصابة بسرطان الثدي

دراسة: الاستيقاظ مبكرا يقلل احتمالات الإصابة بسرطان الثدي

أبرز المواد
المياه الوطنية: بدء مرحلة التحوَّل الرقمي في المنطقة الشرقية لتقديم خدماتها إلكترونيًا

المياه الوطنية: بدء مرحلة التحوَّل الرقمي في المنطقة الشرقية لتقديم خدماتها إلكترونيًا

أبرز المواد

استعرضا العلاقات الأخوية وآفاق التعاون.. خادم الحرمين يستقبل ملك ماليزيا

http://almnatiq.net/?p=750884
المناطق - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، جلالة السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا.
ورحب خادم الحرمين الشريفين، بجلالته في المملكة، فيما عبر ملك ماليزيا عن سعادته بهذه الزيارة ولقاء خادم الحرمين الشريفين.
وقد جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة وماليزيا، وآفاق التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات.
حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا محمود حسين قطان.
كما حضره من الجانب الماليزي، صاحب السمو الملكي الأمير ناصر بن السلطان عبد الله رعاية الدين مصطفى بالله شاه، ومعالي وزير الخارجية سيف الدين بن عبد الله، ومعالي المشرف على القصر الملكي أحمد فاضل بن شمس الدين، ومعالي الأمين العام لوزارة الخارجية محمد شهرول اكرام، ووكيل وزارة الخارجية لغرب آسيا فيروز عدلي محمد روزالي.

روابط ذات صلة

شرط واحد ليعود كوتينيو إلى ليفربول

شرط واحد ليعود كوتينيو إلى ليفربول
دراسة: الاستيقاظ مبكرا يقلل احتمالات الإصابة بسرطان الثدي

دراسة: الاستيقاظ مبكرا يقلل احتمالات الإصابة بسرطان الثدي
المياه الوطنية: بدء مرحلة التحوَّل الرقمي في المنطقة الشرقية لتقديم خدماتها إلكترونيًا

المياه الوطنية: بدء مرحلة التحوَّل الرقمي في المنطقة الشرقية لتقديم خدماتها إلكترونيًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*