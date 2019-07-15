برواتب 15 ألف ريال.. شركة الكربونات السعودية تعلن وظائف إدارية وهندسية وتقنية

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أعلنت شركة الكربونات السعودية في منطقة الرياض عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لحملة البكالوريوس مع الخبرة برواتب تتراوح من (7,000 إلى 15,000) شهرياً من خلال عقود دائمة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– مهندس كهربائي عام – الغنامية – منطقة الرياض (عدد 1)

المتطلبات: بكالوريوس هندسة كهربائية مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات وإجادة استخدام برامج كاد (CAD, CADDS) واللغة الإنجليزية.

الوصف الوظيفي: دراسة المعدات والنظم الكهربائية وتصميمها والإشراف على أنشطة الإنتاج والتركيب والصيانة.

الراتب الأساسي: 8000 شهرياً.

– أخصائي المشتريات – الغنامية – منطقة الرياض (عدد 1)

المتطلبات: بكالوريوس محاسبة مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات ويفضل توفر رخصة قيادة سارية المفعول.

الوصف الوظيفي: تنفيذ أنشطة الشراء وضمان تسليم المعدات والبضائع وفقًا للعقود والمواصفات، وإدارة العلاقات مع الموردين.

الراتب الأساسي: 8000 شهرياً.

– محصل إيرادات – الغنامية – منطقة الرياض (عدد 1)

المتطلبات: شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

الوصف الوظيفي: تحديد مواقع العملاء وإخطارهم بالحسابات المستحقة الدفع والمتأخرة وحثهم على السداد، والتوصية بمسار العمل.

الراتب الأساسي: 7000 شهرياً.

– مدير تعدين – عفيف – منطقة الرياض (عدد 1)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص هندسة التعدين مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات وإتقان اللغة الإنجليزية.

الوصف الوظيفي: تخطيط عمليات منجم التعدين وإدارة العمليات اليومية لاستخراج وإنتاج المواد وضمان الالتزام بلوائح الصحة والسلامة والبيئة.

الراتب الأساسي: 15000 شهرياً.

– مهندس صيانة – الغنامية – منطقة الرياض (عدد 1)

المتطلبات: بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات في نفس المجال.

الوصف الوظيفي: إدارة صيانة المعدات والنظم الهندسية وتصليحها، وتطوير عمليات الصيانة والمساهمة في عملية التصميم.

الراتب الأساسي: 15000 شهرياً.

– مدير تقنية المعلومات – الغنامية – منطقة الرياض (عدد 1)

المتطلبات: تخطيط استراتيجية وأنشطة تقنية المعلومات وإدارة الأجهزة والبرامج والصيانة والتدريب والمشورة وضمان امتثال النظم للوائح والسياسات.

الوصف الوظيفي: تخطيط عمليات منجم التعدين وإدارة العمليات اليومية لاستخراج وإنتاج المواد وضمان الالتزام بلوائح الصحة والسلامة والبيئة.

الراتب الأساسي: 15000 شهرياً.