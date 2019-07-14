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“الإسلامي للتنمية” يوافق على تمويل مشاريع في الدول الأعضاء بقيمة 340 مليون دولار

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“الإسلامي للتنمية” يوافق على تمويل مشاريع في الدول الأعضاء بقيمة 340 مليون دولار

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المناطق - الرياض

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية على تمويل عدة مشاريع جديدة تبلغ قيمتها 340 مليون دولار أمريكي في كل من بوركينا فاسو وكازاخستان وموزمبيق, كما شملت الموافقة على منحة للمساعدة الفنية لجمهورية سورينام ومشروع وقف من صندوق التضامن الإسلامي لجمهورية بنين.
وجاءت هذه الموافقة من قبل مجلس المديرين التنفيذيين خلال اجتماعه رقم 331 بمقر البنك بمدينة جدة أمس، الذي عقد برئاسة معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار.
ومن بين المشاريع التي سيتم تنفيذها في كازاخستان بقيمة 115 مليون دولار أمريكي, إنشاء طريق آلماتي الدائري الكبير (باكاد) الذي يهدف لتخفيف الازدحام المروري في مدينة آلماتي، إلى جانب مشروع الزراعة والأمن الغذائي في بوركينا فاسو بقيمة 17.40 مليون دولار أمريكي, ويهدف المشروع إلى خفض نسبة الفقر وانعدام الأمن الغذائي لسكان الريف، وذلك من خلال زيادة إنتاج مشاريع الزراعة والري وتحسين سبل الوصول إلى الأسواق في منطقة دانجومانا، حيث سينتفع من المشروع أكثر من 50 ألف أسرة بالمنطقة.
كما ستنفذ مشروع تطوير تينامي في موزمبيق بقيمة 99.7 مليون دولار أمريكي, والذي سيسهم في النمو الاقتصادي لدولة موزمبيق عبر توفير إمداد كهربائي دائم باعتباره عمودًا أساسيًا في التنمية الوطنية، علاوة على زيادة معدل الوصول للكهرباء من 27% عام 2018 م إلى 100% في عام 2030 م.
وجرت الموافقة كذلك على مشروع لصالح باكستان بقيمة 100 مليون دولار أمريكي, لبرنامج القضاء على شلل الأطفال (المرحلة الثالثة), والهدف من المشروع هو دعم حملات التطعيم الضخمة بجميع أنحاء البلاد ضد شلل الأطفال، والتي تستهدف أكثر من 39 مليون طفل تحت سن الخامسة, إلى جانب الموافقة على مشروع لصالح جمهورية سورينام بقيمة 2.20 مليون دولار أمريكي و هو عبارة عن منحة مساعدة فنية مقدمة لعمل دراسة جدوى وتصميم معماري وهندسي مفصل لتشييد مستشفى جديد, وأخيرًا مشروع بقيمة 6 مليون دولار أمريكي لصالح دولة بنين لإنشاء وقف صندوق التضامن الإسلامي بجمهورية بنين.

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