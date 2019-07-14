احدث الأخبار

استقبال حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا بماء زمزم والورود
منطقة مكة المكرمة
 وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مستشفى الأمير فهد بن سلطان بتبوك
منطقة تبوك
 ‏”سعود الطبية” تنقذ رضيعًا من غرغرينا الأمعاء
محليات
 “الإسلامي للتنمية” يوافق على تمويل مشاريع في الدول الأعضاء بقيمة 340 مليون دولار
أبرز المواد
 الشرطة الإسرائيلية تقتحم مصلى الرحمة في الأقصى
أبرز المواد
 الصحة: لا حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج
أبرز المواد
 استعرضا العلاقات الأخوية وآفاق التعاون.. خادم الحرمين يستقبل ملك ماليزيا
أبرز المواد
 شرط واحد ليعود كوتينيو إلى ليفربول
أبرز المواد
 دراسة: الاستيقاظ مبكرا يقلل احتمالات الإصابة بسرطان الثدي
أبرز المواد
 المياه الوطنية: بدء مرحلة التحوَّل الرقمي في المنطقة الشرقية لتقديم خدماتها إلكترونيًا
أبرز المواد
 زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب استراليا
أبرز المواد
 رئيس مجلس النواب اليمني يبدأ زيارة رسمية إلى دولة الإمارات
أبرز المواد
استقبال حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا بماء زمزم والورود

استقبال حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا بماء زمزم والورود

منطقة مكة المكرمة
وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مستشفى الأمير فهد بن سلطان بتبوك

وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مستشفى الأمير فهد بن سلطان بتبوك

منطقة تبوك
‏”سعود الطبية” تنقذ رضيعًا من غرغرينا الأمعاء

‏”سعود الطبية” تنقذ رضيعًا من غرغرينا الأمعاء

محليات
“الإسلامي للتنمية” يوافق على تمويل مشاريع في الدول الأعضاء بقيمة 340 مليون دولار

“الإسلامي للتنمية” يوافق على تمويل مشاريع في الدول الأعضاء بقيمة 340 مليون دولار

أبرز المواد

‏”سعود الطبية” تنقذ رضيعًا من غرغرينا الأمعاء

‏”سعود الطبية” تنقذ رضيعًا من غرغرينا الأمعاء
http://almnatiq.net/?p=750924

أنقذت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمستشفى الأطفال، رضيعًا عمره ساعتين، وذلك بإعادة الحياة لأمعائه في وقت قياسي.
وأوضحت المدينة بأن فريق طبي متخصص تمكن من إعادة غرغرينا الأمعاء لطفل عمره ساعتين وإعادة الحياة لها، حيث أتى الطفل إلى الإسعاف بعد الولادة المنزلية بوجود الأمعاء خارج التجويف في البطن وهي شبه ميتة.
وأضافت المدينة: تم تجهيز المريض للعمليات في دقائق معدودة وعمل اللازم له، وقد تم إجراء عملية إعادة الأمعاء للوضع السليم في تجويف البطن بالسرعة والدقة اللازمة لترجع الحياة لها، وتم إغلاق التجويف البطني بعد ذلك.
وأشارت المدينة إلى أن العملية تكللت بالنجاح بفضل من الله وثم بتكاتف عدد من الأقسام المختلفة لإنقاذ حياة الطفل ممثلة بقسم جراحة الأطفال والإسعاف والتخدير والعناية المركزة لحديثي الولادة.
يذكر أن مستشفى الاطفال بمدينة الملك سعود الطبية شهد العديد من العمليات النادرة والمعقدة، ويضم كفاءات وطنية مدربة ومؤهلة وفق أعلى معايير الجودة الطبية.

روابط ذات صلة

“الإسلامي للتنمية” يوافق على تمويل مشاريع في الدول الأعضاء بقيمة 340 مليون دولار

“الإسلامي للتنمية” يوافق على تمويل مشاريع في الدول الأعضاء بقيمة 340 مليون دولار
الشرطة الإسرائيلية تقتحم مصلى الرحمة في الأقصى

الشرطة الإسرائيلية تقتحم مصلى الرحمة في الأقصى
الصحة: لا حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج

الصحة: لا حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*