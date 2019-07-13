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استقبال حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا بماء زمزم والورود

استقبال حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا بماء زمزم والورود

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وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مستشفى الأمير فهد بن سلطان بتبوك

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استقبال حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا بماء زمزم والورود

استقبال حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا بماء زمزم والورود
http://almnatiq.net/?p=750926
عادل الزهراني - مكة المكرمة

في جو احتفائي بهيج استقبل مكتب الخدمة الميدانية رقم 4 بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا ضيوف الرحمن من دولة تركيا بماء زمزم المبارك والورود

وقال رئيس المكتب المطوف نادر أسامة باشا أن المكتب استفبل أول فوج تابع لهم من حجاج تركيا والبالغ عددهم ١٩٢ حاجا مبينا أن مجموعات الخدمة الميدانية بالمؤسسة تتنافس في تقديم برامج الاستقبال الخاصة بضيوف الرحمن في مقر سكنهم بمكة المكرمة لافتا إلى أنه يتم استقبال الحجاج عند وصولهم لمكة المكرمة بماء زمزم والورد والحلويات وتقديم الضيافة لهم حيث يشعرهم ذلك بأنهم في وطنهم بين أهلهم وذويهم مبينا أن المكاتب ومؤسسات الطوافة تتنافس في تقديم البرامج المنوعة لدى استقبال ضيوف الرحمن.
وأكد المطوف نادر باشا بأن المؤسسات تقدم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وذلك في ظل الخدمات الجليلة والمشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنينة وأمن وأمان.
وقال المطوف رامي أحمد مالكي نائب رئيس المكتب أن منسوبي المكتب يشعرون بالفرح والسرور والسعادة لخدمة حجاج بيت الله الحرام ويعملون ليل نهار على خدمة وراحة الحجاج طيلة تواجدهم في الديار المقدسة، ليتفرغ الحاج للعبادة وأداء مناسك الحج مبيناً أن المكتب استقبل الحجاج بماء زمزم المبارك والورود والحلويات كما تم إهدائهم نسخ من كتاب الله عز وجل.
فيما عبر الحجاج عن سعادتهم بالوصول إلى الديار المقدسة مؤكدين أن ما وجدوه من حفاوة وحسن استقبال غير مستغرب مقدمين شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،-حفظه الله -لما تقوم به من جهود جبارة لراحة حجاج بيت الله الحرام.

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