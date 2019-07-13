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وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مستشفى الأمير فهد بن سلطان بتبوك

وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مستشفى الأمير فهد بن سلطان بتبوك

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وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مستشفى الأمير فهد بن سلطان بتبوك

وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مستشفى الأمير فهد بن سلطان بتبوك
http://almnatiq.net/?p=750928
المناطق - تبوك :

تقوم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة تبوك بتقديم خدماتها للرجال في مقر مستشفى الأمير فهد بن سلطان على مدى يومين ابتداءً من الأحد على أن تكمل مهام عملها لخدمة النساء يوم الثلاثاء القادم ولمدة يومين وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة “نأتي إليك ” المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.
وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.
يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.

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